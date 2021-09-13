北市士林區一名蕭姓男子喜歡運動，去年間穿著極寬鬆的短褲，敞開雙腿坐在階梯上，一名路過民眾驚見蕭男「蛋蛋外露」，嚇得立刻報警處理。士林地院審理後判定，蕭男無供人觀賞的意圖，諭知無罪。可上訴。

判決書指出，蕭男明知其所著的短褲極為寬鬆，但卻於2020年11月間上午坐在一處樓梯上，刻意張開雙腿，讓睪丸裸露在外，先後有2名民眾經過勸導，蕭男才離開現場，但幾分鐘後，蕭男又再度以同樣的方式坐在別處樓梯上，案經民眾報警，檢方偵結依妨害風化罪將其起訴。

對此，蕭男承認有坐在樓梯，但自陳平日會騎腳踏車去跑步，跑完步經常會坐在公園板凳或廣場階梯休息，一邊回覆簡訊、查看電子郵件等，事發當時他正在看臉書，有名導護先生過來向他稱「睪丸露出來」，他彎腰一看才發現，覺得很不好意思後就趕快離開回家。

蕭男說，在回家過程中，他為了回簡訊，有再停留一下，但他絕對無意冒犯任何人，也沒有要暴露身體的部位。蕭男的辯護人則稱，此案是不慎走光，並無任何性慾的表現或異常行為，主觀上並無犯意。

士林地院法官勘驗證據後，認定蕭男是採一般坐姿，並無刻意打開雙腿裸露生殖器，且2名目擊者均證稱，是先看到網路貼文，才刻意注意到蕭男發現其露出生殖器，綜合以上，不足以證明蕭男主觀上有供人觀覽的意圖，也無其他證據可證明其有公然猥褻犯行，最終諭知無罪。可上訴。