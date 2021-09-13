指揮中心今日公布2例，新北市1例（松山某確診國中生奶奶）、桃園市1例（幼兒園群聚童母親桃園同事妻子）。臺北市長柯文哲13日在防疫記者會表示，北市＋0，首都市生活圈，常有住在新北市，工作職場卻在北市或桃園市，但他也暗酸新北市長侯友宜，「我不贊成有1個病例，全市就拉高防疫等級，餐廳內用、工作場所全禁，會錯殺！」

柯文哲說，不要1個病例，全市就拉高防疫等級，不要全市餐廳禁止內用、公共場所也停，這樣錯殺的情形會多，要相信能透過精確的疫調能力，這是新常態的科學。

柯文哲說，前一陣子新北幼兒園群聚，北市共3國小4幼兒園進行902人PCR篩檢陰性，確診未擴大，預防性居隔大概這幾天解隔，松山區國中的基因定序是Alpha病毒株，且判斷這是已感染很久。

柯說，這波疫情似乎有控制、算穩定，沒擴散，北市7家醫院有1400人預約PCR篩檢，前波疫情匡列了1300人居隔，疫情沒擴大、應會下降，北市防疫旅館現有5700名居隔，每天入境住到北市的居隔者有400人左右，進行14天防疫。

北市副市長黃珊珊說，大家擔心的萬華區案例，已請中央做抗體的基因定序，截至中午結果還沒出來，第一圈相關同事家人都匡列、住進防疫旅館，文山區2校則在今天採檢，明天若是陰性就解隔，後天上學。

柯還說，昨天颱風開設應變中心接獲138件災情報案，其中有64件是樹木傾倒，災損不是很嚴重，要謝謝搶修人員，而篩檢站昨是暫停。