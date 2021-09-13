尖石鄉的秀巒村白石溪邊坡土石崩落，造成竹60線31K交通中斷。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣尖石鄉秀巒村控溪部落的山壁邊坡，13日發生大量土石崩落到白石溪，阻斷水流形成堰塞湖，溪水暴漲溢流，波及緊鄰的竹60線造成交通中斷，因坍方在秀巒國小後方山坡，無法馬上處理，為確保師生安全，縣府宣布該校學生明天停課。

教育處表示，秀巒國小有教職員工31人、學生59人、幼兒園師生24人共114人，13日上午學校後方山坡發生土石崩落，11時停課所有師生全部撤離，為安全起見14日停課，後續會視水保局檢測邊坡土石崩塌情形，評估學生何時安排上課。

縣府工務處長林鶴斯說，白石溪是石門水庫上游集水區，山壁邊坡原就是土質鬆動區，這次崩坍形成堰塞湖後，水勢湍急並且溢流到路面，危及秀巒國小師生的安全。

林鶴斯並說，在山壁仍有土石滑落情形下，馬上清除坍方路段也不能讓人車通行，幸好秀巒國小前有條替代道路，當地交通不致中斷。

北水局副局長郭耀程表示，白石溪山壁邊坡是由水保局做整治改善，水保局前幾天發現艱土石滑落情形做通報，在崩塌形成堰塞湖後，該局馬上調派機具趕到現場疏通，但水勢相當湍急，相關單位將在14日到場會勘，必須整個做好評估後，才能知道邊坡、堰塞湖須要花多少時間處理。

在尖石鄉秀巒村控溪部落的白石溪山壁邊坡，13日上午10時發生崩塌後，鄉公所緊急撤離當地5戶7位民眾和秀巒國小師生，安置到田埔部落文健站及教會，在安全仍有疑虞下，縣府宣布秀巒國小14日停課。