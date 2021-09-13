新北市副議長陳鴻源日前到福和運動公園會勘，公園內垃圾桶旁宛如小型垃圾集散地，環境髒亂、臭味四溢，另外，還有許多枯枝影響民眾休憩。（陳鴻源服務處提供）

新北市副議長陳鴻源日前到福和運動公園會勘，公園內垃圾桶旁宛如小型垃圾集散地，環境髒亂、臭味四溢，另外，還有許多枯枝影響民眾休憩。（陳鴻源服務處提供）

新北市副議長陳鴻源日前到福和運動公園會勘，公園內垃圾桶旁宛如小型垃圾集散地，環境髒亂、臭味四溢，另外，還有許多枯枝影響民眾休憩。（陳鴻源服務處提供）

營造更好的休憩環境！新北市副議長陳鴻源日前到福和運動公園會勘，公園內垃圾桶旁宛如小型垃圾集散地，環境髒亂、臭味四溢，另外，還有許多枯枝影響民眾休憩。對此，水利局表示，每日皆排定相關清潔人員清理垃圾同時會加強取締，提醒民眾勿觸法。

陳鴻源表示，日前接獲民眾陳情福和運動公園內垃圾桶周圍遭民眾隨意丟棄垃圾，宛如小型的垃圾集散地，且隨著疫情趨緩，不少年長者都會前往公園運動休憩，園內樹木的枯枝影響民眾安全；他立即與服務處成員前往會勘並通知水利局改善。

福和運動公園位於永和堤外，隸屬於水利局高灘處管理處管理，除了擁有寬敞的綠地活動空間外，另規畫有永福橋兒童遊戲場，設置鞦韆、蹺蹺板、溜滑梯等設施，周圍民眾都相當喜愛。

陳鴻源說，會勘後立刻與高灘處聯繫要求即刻改善，更要求垃圾及落葉清掃每日都要處理，至於樹木枯枝的部分，近期會視生長情形，逐一進行修剪整理，公園綠地是民眾休憩運動重要場所，維護整潔才能讓民眾安心休憩，同時也呼籲民眾要有公德心，一起愛護休憩環境。

水利局表示，園區垃圾清潔，已委外景觀維護廠商，每日皆排定相關清潔人員例行性清理垃圾、維護環境衛生；園區內已設置禁止亂丟垃圾告示牌，違者將依違反《廢棄物清理法》取締開單，提醒民眾勿觸法。

水利局強調，園區設有監視器監控系統，若發現不法者，將調閱影像蒐證，向環保局舉發，另請環保局針對該地點加強稽查，以維護園區清潔衛生。