韓國遊戲公司Hound13旗下3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，宣布明（14）日開放第十一戰場「沉默島嶼」，救世主將奮力挑戰盤據島上的四個災難級魔物，並在10月迎戰被古代強者喻為「鐵之死神」的最終BOSS「拉賈許」！本次還將開放角色等級110級、裝備強化等級也會分階段逐步開放至T10，適逢中秋節將至，官方除了帶來第十一戰場開戰禮，也準備了中秋禮物，讓玩家滿載而歸。

第十一戰場「沉默島嶼」 救世主的孤島冒險記

隨著第十一戰場開啟，救世主將與副官們乘船來到埋藏古代遺跡的「沉默島嶼」，尋找想要毀滅世界的聖女「希培蕾」與救世主的妹妹「史黛拉」，島上分別由四大魔物「雙胞胎拉米亞」、「蜥蜴幻影術士」、「惡魔裂縫監視者」與「古代帝國魔像」鎮守，必須找出牠們的弱點才能擊退，例如人面蛇身「雙胞胎拉米亞」，是兼具冰屬性與火屬性的雙生蛇美人，冰屬拉米亞在開始戰鬥時會開啟冰盾保護自己，救世主需要誘使火屬拉米亞處於燃燒狀態噴射火焰以融化冰盾，讓冰屬拉米亞受到灼傷，並趁機給予致命一擊。

救世主需要找出魔物弱點攻擊

而最終BOSS「拉賈許」將在10月5日開放的「沉默島嶼」第二階段登場，來自古代帝國的名將亡靈，追隨當時的帝王東征西討，建下顯赫戰功，完成統一世界的霸業，曾經輝煌的「拉賈許」卻將現身阻攔救世主，與此同時，叛變的聖女「希培蕾」也正發動攻勢意圖毀滅世界，一切的真相，都將在「沉默島嶼」上逐步揭曉。

救世主即將迎戰古代名將「拉賈許」

新戰場開放 支援物資登入送

隨著新戰場開放，救世主戰力也將獲得大幅提昇，除了開放角色等級至110級，裝備強化等級也會分階段逐步開放至T10。官方並特別準備支援物資，9月14日起推出十四天登入拿好禮活動，可以獲得「黃金」、「戰鬥鑰匙」、「富饒的沙漏」、「掃蕩券」、「新星石券」、「高達硬幣」、「副官魂石選擇券」、「傳說裝備選擇箱」等多項豐厚獎勵。慶祝中秋連假，9月18日當天登入遊戲還能獲得「傳說封印突破石」、「高級寵物孵化券」、「副官裝備召喚券」等好禮。

支援物資登入送

全新時裝「太空傳奇」奇想登場

此外，全新時裝「太空傳奇」已在上週限時推出，官方設計團隊發揮奇想，替救世主與副官「葛蕾女士」、「提歐」、「索拉」換上充滿科技感的太空戰鬥服，儼然要上演一場星際大戰，喜歡此風格的救世主可別錯過。

「太空傳奇」來做一場太空歷險的夢

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