中壽(2823)及國泰產險都是金管會今年公平待客評比獲選為排名前20％的業者，在疫情時代下，中壽與台南市政府、秀峰公記慈善會連續第二年合作，以捐贈保險費方式共同推廣微型保險，為逾萬人添保障。而金融消費評議中心公布產險公司最新第2季遭申訴比率也顯示，統計今年4月1日至6月30日止，產險公司整體申訴率為萬分之0.079，除部分簽單契約總件(人)數在20萬以內的外商產險公司外，國泰產險申訴率僅萬分之0.028，繼2020年之後再度成為本土產險公司中申訴率最低公司。

中壽表示，現在與全台多個縣市地方政府，都有合作微型保險，提供了經濟弱勢家庭更多保障、關懷及協助，希望一旦遇到突發事故，能夠降低造成的經濟嚴重衝擊，發揮保險「救急」的效果。中壽除了這次的台南市政府外，還包括宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、勵馨社會福利基金會、社團法人雲林縣社會福利工作人員協會等，累計服務全國近7萬名，符合條件的經濟弱勢民眾提供保障。

金融消費評議中心每季循例公布申訴比率，從申訴的件數與比例，即可看出一家保險公司與客戶互動的綜合情況。透過申訴率，民眾可以約略知道各保險公司在「業務招攬」、「承保範圍」、「事故原因認定」、「理賠金額認定」等方面，是否能讓大多數保戶滿意，為投保時可參考的重要指標。

近年國泰產險邁向數位化轉型，從前端業務員行動投保工具、便捷的官網及BeSafe網路投保，到後端Line「理賠自助服務平台」，及24H智能客服「阿發」上線，創造多元便利的服務渠道。至於理賠問題，從制度及法規面著手，同時輔以「理賠儀表板」使用，提升整體結案效能及縮短理賠處理天數。此外，針對特殊及申訴案件，訂定分類分級預警通報機制，透過多角度妥處案件，避免客戶權益受損。