桃園市長鄭文燦13日指出，新北幼兒園群聚感染也波及桃園一對夫妻，防疫要合作、同心，第一時間就要通知跨縣市衛生局，不需要有任何政治考慮，他也提到12日有跟新北市長侯友宜通電話，願意互相協助，像桃園旅館外縣市居民占6成，也是雙北最多。

新北幼兒園群聚案一度劍指長榮機師案，事後基因定序證明無關，桃園市府幕僚都在臉書發文斥新北「潑髒水」，鄭文燦13日到觀音時被問及看法時指出，新北幼兒園群聚感染，也波及到桃園一對夫妻，這樣的事件就是要合作、同心，一起把疫調做好，第一時間要通知跨縣市的衛生局，讓對方能夠接好球，做後續的匡列隔離。

鄭文燦說，像染疫的丈夫是跟新北幼兒園確診媽媽同職場，前兩採是陰性，市府送進集中檢疫所居家隔離後，第三採陽性，才確定做好匡列，並揪出他太太也確診，所幸在第一時間全部完成，目前夫妻已匡列31人持續採檢隔離。

鄭文燦指出，在處理這些事情的時候，都是把防疫當作第一要緊的事情，防疫的問題不需要有任何其他的政治考慮，因為防疫要同心。

鄭文燦也提到12日晚間有和侯友宜通電話，雙方談到在防疫的過程，願意互相協助，像桃園的防疫旅館或集中檢疫所，服務很多外縣市居民，5、6月本土疫情爆發的時候，集中檢疫所幾乎都是雙北的輕症民眾。

現在桃園的防疫旅館將近3000間房間，有4成是桃園人、6成是非桃園市民，桃園要負責檢疫、要做第10天快篩、第14天隔離前的二次採檢，桃園也一樣都送防疫關懷包、給物資和其他的協助，這6成的民眾也是以雙北所占的比例最高。

面對記者追問是不是因為雙北都把他當成2024年總統大選的假想敵而故意牽拖，鄭文燦四兩撥千金表示，桃園在防疫工作上非常用心，像長榮機師2＋1的確診事件，匡列500多位到集中檢疫所，長榮機組員和北科附工師生PCR採檢有5000多位，另外也開放收到警示簡訊的民眾來採檢將近4000位，並沒有任何一個擴散到社區的個案。