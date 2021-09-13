台股今(13日)收盤下跌28.26點，收在17446.31點，三大法合計賣超39.53億元，其中，外資及陸資賣超32.77億元，投信則買超1.24億元，包括外資、投信買超第1名都是中鋼，合計買超8.3萬餘張，內、外資也同步買超台泥1.2萬張。

台積電、聯電等電子權值股今日走弱，金融、鋼鐵族群挺身而出扮演撐盤角色，鋼鐵龍頭中鋼站回40元整數大關，收在40.05，漲幅2.43%，帶領鋼鐵股往上攻堅，類股指數漲2.64%，金融類股指數也漲1.18%。

台股成交量能仍不足3千億元，成交值2526億元，盤後統計三大法人買賣超情形，外資及陸資賣超32.77億元，自營商也賣超8億元，僅投信買超1.24億元，合計賣超39.53億元。

檢視外資、投信買超前10名個股，內、外資可說有志一同，買超第1名都是中鋼，外資買超7萬8937張，投信買超5009張，就連自營商買超第2名也是中鋼，買超7304張，內外資同買帶動下，使中鋼今日股價收盤站上40元大關。

外資、投信同買的還有台泥，外資買超1萬0672張，投信買超1625張，台泥終場收在50.1元，上漲1.1元，漲幅2.24%。

外資買超前10名除中鋼外，第2至第10名依序為開發金、新光金、期街口布蘭特正2、台泥、華南金、威健、燁燁輝、友達、中工。

至於外資賣超第1名則是中鋼，賣超3萬2814張，第2至第10名依序為群創、金像電、長榮、鴻海、兆豐金、台達電、晶豪科、智原、國泰智能電動車。