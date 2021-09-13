多個縣市政府雖頒布禁烤令，但中秋節前高檔食材市場仍逆勢上揚。(林欣儀攝)

中秋節烤肉堪稱是全民運動，今年雖因疫情影響、多個縣市政府頒布「禁烤令」，但高檔食材的銷售情況仍逆勢上揚，9月份前兩周業績已成長約15％，業者表示，即便無法大家同樂烤肉，但中秋該有的儀式感還是要有，不論是牛排或火鍋肉類銷售量都增加。

專營頂級進口肉品的美福集團繼10年前在台北內湖開設精品超市後，全台第二家門市選定進軍中台灣、今年8月在台中市烏日區開設「美福食集」，業者說，中部地區民眾的消費能力高，連價格昂貴的遊艇都有人買，看好中部市場，而經過1個月來營運，假日客單價經常達到4、5000元，也證實中部人消費力高。

美福集團表示，精品超市提供專人介紹導購服務，可提供消費者烹飪方式、佐料搭配等相關資訊，今年受疫情影響，許多民眾在家自己烹煮食物，對食材的要求也更高。超市內不但引進美國、日本、澳洲頂級和牛品牌，另有西班牙國寶伊比利豬、鮭魚及鱈魚等各種肉類、海鮮，滿足各種需求。

值得一提的是，超市內設置有少見的「專業牛肉熟成室」，以恆溫恆控在0度的設計，讓肉品自然發酵1個月，可提升牛肉風味與多汁。業者強調，雖然今年多個縣市政府頒布禁烤令，但為讓民眾也能開心過中秋，特別推出20幾款肉品超值特惠價，9月23日以前消費滿額還可獲贈電烤盤等不同禮品。