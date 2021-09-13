新竹市患有思覺失調的男子疑殺母分屍丟棄垃圾車且被跟著垃圾一起焚燒掉，警方正會同環保局開挖底渣掩埋場尋屍骨。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市1名患有思覺失調症的25歲男子，本月6日因4肢有刀、創傷至醫院急診，院方多日都連絡不上其母，警方深覺可疑，經調閱住處監視錄影畫面才發現其曾將多袋「重物」丟棄至大樓垃圾子母車，警方懷疑其母可能已遭兒子殺害分屍且與垃圾一起被焚化。

警方調查，男子阿明（化名）在去年3月即因患有思覺失調症入住某安養之家，相依為命的55歲媽媽都會定時到安養之家將他接回家同享天倫。

而本月5日晚間其母依照往例將他接回家，未料，6日傍晚阿明因雙手、雙腳受有刀、創傷，手指骨折等情形，自行至醫院急診，由於阿明語焉不詳，院方又連絡不到其家屬簽立手術同意書，只好報警協助處理。

警方之後輾轉找到阿明的舅舅，但其舅仍無法連絡上自己的姊姊而覺得事情有異，因此到姊姊住處查看，發現屋內有大量血跡，但阿明表示是自己受傷才會有血，阿明舅舅與警方因而不疑有它。

但之後受雇到阿明住處清掃環境的清潔公司發現其客廳及浴室都有血跡，因此也向警方報案，警方二度到現場仍查無異樣，但與阿明的舅舅同樣認為其母5天來音訊全無，實在很可疑。

警方因此暗中調閱其住處大樓的監視錄影畫面，發現阿明的媽媽自5日晚間與阿明一起回到家後就沒有外出情形，而且本月6日下午3點至4點間，就在其因刀傷急診前，阿明曾分別拖行4大包塑膠袋至1樓垃圾壓縮櫃丟棄，且其在丟棄第1包垃圾時因無力扛動，還將袋子打開，將袋內不明物分批丟在垃圾櫃內。

再者，警方鑑識人員也同步至阿明住處的浴室排水孔中，挖出疑似人體組識，研判阿明的媽媽很可能遭阿明殺害分屍，警方隨即將擅自逃離醫院返家的阿明拘提到案。

另，由於其丟棄垃圾袋時間已長達6天，該批垃圾早已送至環保局垃圾焚化廠焚燒，不過，因垃圾焚化廠焚燒垃圾溫度不高，警方已會同環保局開挖垃圾底渣掩埋場，希望能夠找到未焚燒完全的骨骸。

警方調查，阿明到案後對於有無殺害親生母子是胡言亂語，指自己身上的傷與血跡是殺大豬來的，媽媽只是外出工作去了，矢口否認犯案，檢警已將他羈押並積極突破其心房。

據指出，阿明與媽媽相依為命多年，阿明雖患有思覺失調症住進安養之家，但阿明媽媽都會定時將他接回家住，同享天倫，未料在中秋團圓佳節將至之際，這次才將他接回家不到1天就發生天倫悲劇，令人遺憾萬千。