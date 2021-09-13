2020年新冠疫情爆發以來，大陸經濟做為首發復甦的經濟體，成為全球經濟復甦主要支撐力道，但隨著Delta變種病毒疫情今年開始肆虐亞洲國家，大陸一度在7月也面臨Delta疫情，採取嚴格的管制措施，雖盡到清零效果，信評機構標普(S&P Global Ratings)警告，這對於當地企業將造成嚴重負擔，最終陷入財務困境。

據《CNBC》報導，標普上周一份報告指出，全球疫情讓各國再度祭出移動管制，導致供應鏈持續緊張，北京當局清零政策，代表只要某一地區發現確診病例，就會有嚴格措施來防疫，讓企業面臨影響。報告指稱，大陸這波疫情，剛好在陸企風險激增階段，這些大開槓桿、現金流降低、流動性緊縮以及融資規則劇變等因素，都對企業造成傷害，這讓業者陷入前所未見的財務困境，北京當局的監管行動尤其加速一切發生。

據Our World in Data統計，大陸7、8月的確診病例增加，8月7天移動平均直落在超過110例區間，創1月新高，與先前相比，今年3月的7天移動平均值最低落在7例。雖然與其他大國相比，大陸數據相對低很多，但是執行政策卻極為嚴格。稍早在寧波舟山港的確診案例，以及今年6月在深圳鹽田港、廣東廣州港口的工人確診，也受到嚴格管制措施一度暫停運作，對全球航運市場造成一定程度上的衝擊。

標普的報告承認，北京當局的管制措施的確有效控制確診數增加，但是結果也顯示副作用影響很大，只要某一地區封鎖或管制移動措施，都會影響到整個經濟體、供應鏈運作，這也顯示在全球經濟復甦情況下，早先例用嚴格措施管控疫情的經濟體，不太可能再照過往行動來面對後疫情時代。

標普也警告，大陸負債還有個大問題，就是房地產與金融市場的狀況，包括大陸房地產巨頭恒大集團遭警告可能違約，目前總債務超過3000億美元，成為全球最大債務的房地產開發商，大陸最大的不良資產管理公司的華融資產管理日前也爆發巨額虧損，並在今年3月推遲2020年業績報告，嚇壞全球投資人，導致債券價格崩跌。