立陶宛因決意發展與台灣關係遭北京以政治、經濟等手段制裁，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）12日呼籲全球各民主政體與抵抗北京高壓的立陶宛和台灣團結一致、終止強權霸凌。外交部今天強調，面對北京的脅迫手段，台灣與立陶宛拓展關係的決心不會改變，未來也將持續與理念相近國家繼續合作，全力鞏固全球民主陣營的團結力量。

外交部發言人歐江安表示，外交部已注意到「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）來自歐洲議會及英國、法國、立陶宛、捷克、瑞典、愛爾蘭、丹麥、瑞士、日本、澳大利亞、紐西蘭等國會的共同主席及成員，於9月13日在該聯盟官方推特發布影片，接力聲援立陶宛與台灣發展關係。

她說，外交部對「對華政策跨國議會聯盟」以具體行動，串聯歐洲、日本及澳、紐等國國會議員，為台灣及立陶宛兩位民主盟友仗義執言，表達由衷歡迎與感謝。

歐江安指出，近來全球民主社群已多次就立陶宛與台灣互設代表處表達聲援與支持，包括本（110）年8月25日歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）共28國的共同主席及核心成員聯名致函歐盟領導階層，8月27日歐洲議會暨歐、美、英等共13國國會、14位外交委員會主席發表共同聲明，以及9月1日歐洲議會外交委員會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告暨相關修正提案等均表達對台灣與立陶宛相互設處的有力支持。

她說，今年是立陶宛脫離前蘇聯重獲獨立的30週年，也是台灣自1996年首次總統直選的25週年。台灣與立陶宛作為亞洲及歐洲兩個新興民主國家，各自歷經獨裁專制政權的桎梏，深知民主、自由、人權及法治等普世價值的可貴，本年同意相互設處深具意義。

面對北京的脅迫手段，外交部強調，台灣與立陶宛拓展關係的決心不會改變，未來也將持續與歐洲、美國、日本、澳洲等理念相近國家繼續合作，全力鞏固全球民主陣營的團結力量。