從事按摩工作的張女，今年4月間在中市中區附近攬客，招徠到朱男，將他帶進光復路某大樓房間內，才開口要先收費，朱男竟從腰間拿出菜刀抵住張女脖子，反喝令交錢，張女驚嚇就範從包包拿出1900元，交付後趁隙拔腿就跑，朱男見狀追出因房外有人而逃逸，警方循線拘提朱男到案。台中地院依強盜罪判刑5年6月，得上訴。

朱男今年4月17日在中市中區附近，遇到張女招攬按摩，答應消費，張女帶他進光復路某大樓的工作室內，一進門就表明要先取費用。豈料，朱男竟自腰際間掏出1把鋒利的菜刀，刀刃長約16公分、刀把12公分，抵住張女頸部，喝令她交出財物。

張女嚇得趕緊從包包拿出1900元交給朱男，機靈趁隙以手抓住刀子往後推，不顧手掌被割傷流血，拔腿往房間外逃跑。朱男見狀追出，發現屋外有人，立即逃離現場，案經張女報警，警方調閱監視影像循線拘提朱男到案。

朱男到案，坦承犯行，一審法官以朱男雖持菜刀強盜，但並未故意傷害被害人，強盜所得為1900元，且被害人在偵查中極具狀撤回告訴，表明不再追究，情狀顯可憫恕而依規定酌減其刑，依攜帶凶器強盜罪判刑5年6月。