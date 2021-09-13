警扮老司機逮濕背秀，夜色視訊網遭斷訊。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

警方持搜索票到台北、台中、台南、嘉義、高雄等15處地點搜索，帶回林姓主嫌等14人偵辦，查扣電腦、假陽具、跳蛋、教戰手冊等證物。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

夜色視訊交友網路平台已有超過15年的歷史，也是許多老司機的最愛，不過現在卻被警方發現女直播主為了衝高業績加碼濕背秀，高市刑大幹員不惜扮成老司機，與女直播主在空中周旋多次，終蒐證到犯行，日前兵分多路搜索，帶回集團負責人和經紀等14人，全案朝妨害風化、組織犯罪送辦。

據了解，高雄地檢署偵辦他案時，意外發現夜色直播網站，標榜美女真人即時線上聊天，卻有線上脫衣等情色服務，指揮高市刑大深入調查；檢警追查出，許多女直播主會挑逗會員加碼購買虛擬禮物，成為有對價的猥褻表演行為，該站每月不法所得高達數百萬元，初估2005年開站至今會員儲值已超過10億元，

該集團負責人36歲林男和經紀人蕭男等人還精心製作教戰守則，提醒直播主如何應對會員要求，不能太快給予特別服務，要細水長流，最重要是不要太快脫，要給點甜頭換取更大報酬；甚至可搭配自家的身世、感情方面切入，營造楚楚可憐的弱勢角色，才會賺得長久。

警方為探悉他們運作方式，喬裝成單身會員、老司機與女直播主培養感情，過程中也刷了整排禮物周旋多次，才蒐證到她們涉脫衣、猥褻等罪證；警方持搜索票到台北、台中、台南、嘉義、高雄等15處地點搜索，帶回林姓主嫌等14人偵辦，查扣電腦、假陽具、跳蛋、教戰手冊等證物。

警方在嘉義破獲機房，其中查獲集團招募的網站主播，不乏未成年少女，且他們為避免查緝，甚至要求未成年女子在平台上不得讓會員知悉其真實年紀，一律對外宣稱已滿18歲。林男供稱，夜色網站是他2017年從其他人那接手，看中近年直播興起，才轉型成收費聊天室。

檢訊後認為林和蕭男罪嫌重大，並有勾串共犯、證人及逃亡之虞提起聲押，林被以涉犯組織犯罪、兒童及少年性剝削裁定羈押禁見，蕭男也同樣被裁准收押禁見。