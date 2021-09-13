新北市板橋區某家幼兒園爆發群聚感染，確定是Delta變異株，新北市馬上宣布餐廳全面禁止內用。對此，台北市長柯文哲13日表示，因北市有大規模PCR能力，並建立電信足跡系統，有人去汽車旅館都知道，才敢不馬上防疫升級。

台北市政府13日下午召開防疫記者會，針對新北有DELTA確診個案立刻停內用，但現在看來似乎疫情有控制，會覺得這作法太過嗎？柯文哲回應，第一次出現DELTA，大家沒把握，且又敵情不明，不曉得擴散多厲害。

柯文哲強調，北市不是神經線大條，經過五月開始到九月，整個台北市防疫系統比起四個月前強太多，現在有大規模PCR能力，防疫公車開到學校一次做900多人，他相信現在一天有能力做1萬多人，萬一出事有辦法大規模做PCR。

他也說，北市還花錢去建立電信足跡系統，以前都不講實話不知道，現在不講實話都知道，一個個抓出來，這個人去汽車旅館都不講，特別是太太在旁邊，不會招供去汽車旅館，看電信足跡就知道就在那個地方停留。

柯文哲表示，還有現在PCR速度很快，今天做98％當天晚上就出來，整個能力提升很多，所以才比較敢不馬上提高防疫升級，所以在這疫情過程當中不斷進步提升能力，盡量不給民生經濟造成太大干擾。

此外，行政院長蘇貞昌13日擴大防疫會議，建議指揮中心考量人民生活便利性，適度鬆綁相關指引規範，更說因為疫苗接種涵蓋率已經接近五成。

柯文哲直言，聽不懂他在講什麼，一樣防疫跟民生經濟要平衡，台灣疫苗覆蓋率第一劑50％，還蠻高的，第二劑很低才4％多，一般病毒大概沒問題，遇到DELTA就有問題，打疫苗還是優先看怎麼處理，疫苗不打會很緊張過日子。