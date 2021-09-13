歐股周一早盤一馬當先走高。投資人寄望歐元區經濟強勁復甦，能壓住對全球經濟放緩的擔憂，汽車股、銀行股和石油股推進早盤上漲。

周一泛歐Stoxx 600指數早市上漲2.21點或0.47%，為468.55點。指數從上周的近三周低點復甦；另外有關中國監管單位新打壓動作的消息傳出後，亞洲股市下滑。

經濟敏感的板塊包括銀行股、汽車股、石油天然氣股、營建股皆上漲在0.8%至1.2%之間。歐洲央行上周上調了今年經濟成長和通膨預期，提振了市場對歐元區復甦的信心。

德國線上寵物用品零售商Zooplus漲7.8%。Hellman & Friedman將收購報價，從30億歐元提高到32.9億歐元。

英聯食品(Associated British Foods)跌2.2%。該集團旗下服裝零售商Primark季度銷售低於預期，但是英聯上調了Primark全年獲利展望。