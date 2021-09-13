？te壞特今出席有「台灣太陽馬戲團」稱號的「VALO首部曲-阿米巴」記者會。（陳俊吉攝）

？te壞特今在記者會表演扯鈴。（陳俊吉攝）

金曲新人？te壞特今（13日）擔任「VALO首部曲-阿米巴」宣傳大使，她以黑馬之姿勇奪金曲獎後，活動邀約暴增，從9月到年底已接下約20場活動，經紀人拜託她12月前不要談戀愛，言下之意被下了三個月禁愛令，不過她坦言其實最近也沒有追求者。

？te壞特說，得獎後最開心的是工作變多，收入有往上調，她買了很多貓咪的罐頭，也有朋友的朋友來要簽名照，不過她沒有認識到太多新朋友，只好隨緣，她對談戀愛仍有憧憬，表示自己「只追求精神層面，對肉慾的要求不高」，也不介意未來另一半的外表，「我是可以柏拉圖式的，心靈比什麼都重要。」

她得獎後除了被狗仔跟拍，讓她不適應，前陣子也收到不少酸民留言，她被酸民攻擊不是美人不要露臉，她說，女生長久以來都被社會的審美觀要求有既定的樣子，以致缺乏自信、覺得自己不夠美，其實審美觀每年都在變，她每天都會看著鏡子說「我愛你」，練習更喜歡自己，認定自己身體各個部位都是美的。

她也被酸民質疑不知道在唱什麼，她表示，會繼續努力進步，也會把這些留言跟自己是分開來的。她今以「VALO首部曲-阿米巴」Online限定5Ｇ多視角全球首演宣傳大使的身分出席記者會，華碩雲端及舞鈴劇場送她「金扯鈴」，她也現場表演扯鈴，直呼好緊張。

華碩雲端2021年跨足藝文娛樂圈，首度與台南市政府合作，把素有「台灣太陽馬戲團」稱號的舞鈴劇團成立超過30年的經典之作「VALO首部曲-阿米巴」透過5G多視角技術及4K ＊ 超高畫質影音躍於螢幕上，將於9 ／ 18 (六) 晚上7：30於KKTIX線上虛擬場館全球同步線上直播！售票詳情請上KKTIX官網。