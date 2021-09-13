BNT疫苗將提供年滿12歲至高中職及五專3年級的學生族接種，嘉義市將於24日起開打，已發出約2.6萬份「家長同意書」調查施打意願，13日開始回收，嘉義市政府教育處初步統計，約有9成以上學生有意願接種疫苗。

嘉義市政府教育處長林立生表示，全市國高中職及五專院校發出約2.6萬份「家長同意書」調查施打意願，目前收到華商、嘉商、東吳高職、宏仁女中、輔仁中學等5校的「家長同意書」回覆，同意接種疫苗高達95％至90％，本月24日起安排醫院醫護人員到校施打。

嘉義市民生國中校長張金龍表示，全校發出1785份「家長同意書」，目前回收1644份同意，另有15人自行到醫院接種，125人不同意接種，預定10月6日至8日由聖馬爾定醫院到校施打。

嘉義市大業國中校長陳明君表示，全校發出296份「家長同意書」，僅19人不同意，不同意的理由是想再仔細評估，因而先緩一緩，預計10月1日在學校活動中心設立快打站，由醫護人員進校施打，班導師全程陪伴學生。