HONDA FIT在本田家族一直是很有個性的小車，但全新一代FIT卻予人相當不同的感受，車身外型少了銳利線條，取而代之的是圓潤柔和的曲線，大尺寸頭燈有如一對明眸，水箱護罩有如抿著嘴唇微笑，當遙控器解鎖之後，FIT就像是被喚醒的寵物，等待和你一起出發。HONDA在FIT身上演繹出特有的移動簡約美學。
若有開過三代FIT的駕駛者一定可以馬上感受與四代車型差別，首先，重新設計的儀表控台水平外推，不僅讓前方視野更開闊，兩側三角窗面積也因此加大，消除更多視覺死角，官方數據，三代FIT約69度，四代FIT則放寬至90度，尤其在左轉時視野延伸性佳，更有利於安全駕駛。
這次的改變其實相當全面，以駕駛者而言，包含座椅的支撐與舒適性都大幅提升，接觸面採用NATURAL TEXTILE透氣親膚織布，表層抗汙、底層防水設計，廠方並在椅子的骨架及椅墊都做了優化，雙幅式方向盤操控起來更順手，儀表也採取數位化顯示，隨時可以切換讀取想看的資訊，排檔座造型也簡約有型，電子式駐車煞車也很聰明，駕駛者沒繫好安全帶是不會解除的。
試駕車為HOME汽油版，搭載擁有121PS/14.8kgm最大動力輸出的1.5L引擎，標配Honda SENSINGTM智慧安全主動防護等27項主被動安全系統，售價74.9萬元。台灣本田預計年底再推出e:HEV油電版，提供消費者不同選擇，預接單售價86.9萬元。據知目前第四代FIT接單破500張，HOME汽油版約占四成。
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