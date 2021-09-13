大陸河南許昌市鄢陵縣城一名20歲正妹老師小芸（化名），2018年7月31日晚上，答應一名辭職的女同事小辛（化名）邀約出去吃飯，這場飯局還有小芸的國小同學邵姓男子等7人，飯局結束後眾人到ＫＴＶ續攤，沒想到小芸在唱歌期間，遭到邵男強摸猥褻，離開後卻在隔天離奇喪命湖中，警方初步判定為輕生，但小芸的家屬認為，小芸的遺體下半身全裸，身上還有多處被打傷，懷疑是遭設局先姦後殺。

據《華商報》報導，小芸的家屬事發後查看監視器畫面發現，小芸搭計程車到學校後，一下車就返學校的方向跑，邵男則在後面追打，打到學校對面，又強行將小芸拉到道路旁，多人再對她毒打一頓，動手的人包括邀約小芸吃飯的前同事小辛。

隔日凌晨６時許，有民眾在鶴鳴湖發現一具女屍，經鑑定，死者就是小芸，警方判定死亡原因是生前落水溺斃，小芸的父母接到噩耗趕到現場，發現女兒的遺體有多處傷痕，下半身全裸，認為死因不單純，因而與警方發生激烈爭執，造成全家人共8人被逮捕，小芸的父母還入監８個月，大伯則在監獄裡身亡。

法院審理後，將邵男依強制猥褻罪判刑1年，小芸家屬不服，質疑小辛與其他男生為何沒事？且小芸的小瑩手機為什麼會格式化，是否有毀滅證據之嫌？也沒有看到小芸跳湖的影片，認為當天飯局根本是小辛與邵男設的局，因而決定上訴，繼續追查女兒的真正死因。

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