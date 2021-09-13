中秋節將至，應景月餅琳瑯滿目，搶攻民眾的口味與荷包，不過，香酥的月餅美食，富含熱量、糖分與脂肪，如果沒有控制食用分量，可能會對身體造成負擔，營養師建議民眾，多人分食、淺嘗即止。

衛生福利部南投醫院營養師陳佳祺表示，市售月餅種類繁多，廣式月餅皮薄餡多，常以蓮蓉、棗泥、豆沙及核桃為餡，也有鹹的口味內包金華火腿；傳統台式月餅的餅皮，多使用油皮及油酥，內餡包括滷肉、香菇、綠豆沙、鹹蛋黃及肉鬆等食材；蛋黃酥以油酥皮包裹紅豆沙跟鹹蛋黃，口感香酥，鹹甜兼具；還有以糯米粉取代傳統油酥油皮的冰皮月餅，口感香Q，內餡除了蓮蓉也會放奶黃或芋泥等。

陳佳祺指出，這些月餅中以廣式月餅熱量最高，1個185公克的廣式月餅，熱量高達790大卡，相當於1個滷排骨便當的熱量，吃下肚之後，可能需要走路2個半小時，才能消耗掉卡路里。

民眾常吃的綠豆椪，1顆約95公克，熱量約363大卡，相當於0.8碗飯加上1湯匙的油，也需要走路超過1個小時才能消耗。55公克的蛋黃酥熱量約250大卡、50公克的冰皮月餅熱量約100大卡。

由於月餅熱量很高，陳佳祺提醒民眾吃月餅時，可參考食品標示，挑選低膽固醇、鈉含量較低、熱量較低或內有高纖食材的餡料，並且控制食用的量，可以切成數塊，與親友分食，並搭配無糖咖啡或無糖茶飲，除了解膩也能減少糖的攝取。另外，在連假期間適時安排運動，在中秋連續假期保持健康，減少身體負擔。