國防部衡山指揮所10日下午曾發生一起施工走火意外事故，不過國防部今(13日)表示當時是因廠商在管制區外實施例行性裝備檢修維護，施工過程造成瞬間火花，但未人員疏散、指揮所運作正常。對此，宅神朱學恒直言，自己竟然不知道自家的後面有發生火警，「我是不是太不認真了」。

針對日前衡山指揮所曾傳出火警，朱學恒今(13日)在臉書上表示，「什麼！我竟然都不知道我家後面火警！我是不是太不認真了～～～都在打電動～～～」。網友們也留言回應他，「看好了世界…呆丸只示範一次」、「這次又是哪張桌子還是椅子撞到導致呢！應給予該傢俱重判刑，有損國家顏面」、「至少知道火警警報器有作用，話說真的戰爭時候如果遇到火警，是要不離不棄還是要依照火警指示離開」。

對此，國防部表示，當時是因廠商在管制區外實施例行性裝備檢修維護，施工過程造成瞬間火花，但未人員疏散、指揮所運作正常，同時國防部也強調，並無所謂「失能30分鐘」等情形。

此外，今天也是年度漢光演習首日，衡山指揮所於清晨展開「電光操演」，向各作戰區下達作戰命令，海空軍戰機、軍艦，隨即進行「戰力保存」，戰機緊急起飛轉場、軍艦緊急出港疏泊的作戰任務。空軍幻象戰機與F-16V型戰機飛往東部進行「戰力保存」及後續「戰力部署及支援」；IDF戰機則進駐西部基地聯防。至於海上戰力保存，在颱風海上警報解除後，各型參演軍艦立刻緊急出港。