綜藝天王吳宗憲昨低調嫁女兒，二女兒Vivian（吳則含）甜嫁給前新北市長朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson），由於新人相當低調，吳宗憲笑喊小倆口不適應鏡頭，牽著大女兒吳姍儒（Sandy）到媒體區致意，而吳姍儒忍了一天後，終於在今（13日）發文分享妹妹結婚當天的大小事。

吳姍儒發文祝福妹妹升格當「蔣太太」，吳姍儒進一步透露，妹妹在婚禮當天早上，終於正式用新娘的姿態對她「微崩潰」，妹妹對Sandy怒說：「今天是『我』結婚欸！」沒想到吳姍儒竟然卻直喊蠻享受，身為大姊的吳姍儒則說：「太棒了！就是要這樣嘛～把繁雜的事交給你的親姊妹們，我們才能幫忙妳呀」。

吳姍儒在妹妹婚禮上是以一襲金黃色半透視亮片禮服亮相，她也在文中公開選擇這套禮服的的原因：「除了在現場讓所有人一眼就可以找到我這個大姐之外 也讓我成功地鎮住妹妹焦慮的心情（應該有吧？）」除了金色和白紗有明顯的差別之外，吳姍儒也噴「姐姐愛」寫下：「給在颱風天嫁出去的妹妹有太陽陪伴」，背後原因實在暖翻，姊妹之間的好感情表露無遺。

吳姍儒美穿金色禮服，參加妹妹的婚禮。（圖／取材自吳姍儒 Sandy Wu臉書）

最後，吳姍儒也向妹妹喊話：「安啦！婚後的日子才是各種學習的開始，姐愛你們，知道嗎？有空要約我去採草莓、露營烤肉喔！」雖然昨天有颱風攪局，但仍不影響吳宗憲嫁女兒的好心情，不過因疫情緣故，昨天僅先進行證婚儀式，之後將擇日宴客，由於新人都是圈外人，希望低調，只邀請80位親戚，賓客除了朱立倫、主婚人吳宗憲、新娘姐姐吳姍儒和弟弟鹿希派之外，沒有其他公眾人物。