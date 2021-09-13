「椰潮」來襲，零脂肪、富含天然電解質的椰子水，近期不僅被網路瘋傳成為打完疫苗必喝的飲品，全世界也正掀起一波咖啡椰潮。連鎖平價咖啡品牌路易莎9月17日將掛牌興櫃，今（13日）起也推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款新咖啡，南洋味十足的椰子水搭配咖啡，散發獨特的爽口甘甜，新品上市期間嘗鮮優惠折10元。

「生椰美式」將100%椰子水的天然清甜及芋頭清香，融合路易莎經典配方濃縮，口感介於美式和果汁；「生椰拿鐵」則有路易莎特別研發的黃金椰奶比例，用椰漿豐厚香氣、椰子水提升清爽度，加入滑順牛奶調製，再搭配經典配方濃縮，中杯熱量不到150大卡，清爽系拿鐵少了厚重奶味、多了爽口甘醇的南洋風味。

此外，除了生椰咖啡，門市特別單售泰國進口熱銷冠軍「if 100%椰子水」，香水椰子自然清甜，帶有微微芋頭香，榮獲 iTQi、A.A.Taste Award國際風味評鑑獎的肯定，也適合運動後補水飲用。