Delta病毒來襲，急需提升第2劑覆蓋率！台大公衛學院教授詹長權在臉書表示，未來幾個月民間機構捐贈的BNT疫苗將陸續到貨，台灣應該利用BNT疫苗「可單打、可混打、可打青少年」的特性，拿來擴大民眾第2劑覆蓋率；且不是依照原來1到10類順序，而是由依照年齡由大而小施打，才能讓防疫效益最大化。

詹長權表示，多數國家的疫苗政策都是從高齡者和重病者先打，然後隨著年齡往下打，讓國家社會保持「低重症、低住院、低加護、低死亡」和「高生活品質健康人年」的最大公共衛生防疫效益。

根據美國CDC最新資料顯示：Delta變異株流行之後，打完2劑超過14天的美國人，相較於沒打疫苗、只打1劑、或是打完2劑還不到14天的美國人，有5倍的防止感染、10倍的減少住院和死亡的疫苗保護力。但台灣人口目前沒打疫苗、只打1劑、打完2劑者各約45％、50％、5％，需要加快提升第2劑覆蓋率。

由於先前民間企業聲稱年底前有800萬到900萬劑BNT疫苗逐周穩定抵台，詹長權建議將BNT做為9月到12月的主力疫苗，衝第2劑覆蓋率。且要捨去原來依照身份類別的施打順序，改為依照年齡由大而小施打。如此一來，第1劑打AZ者，第2劑可以打BNT，而無論是年長者或青少年，2劑間距都可以縮短，提升國人的保護力。

詹長權建議原本9月下旬要打BNT的國高中生延到11、12月再打。他表示，世界各國通常也是年長者和成年人疫苗覆蓋率到一個程度後，約莫半年後才開始打青少年；像新加坡就是50歲以上成人接種半年後才開始大量接種12歲以上青少年。理由有三：第一，BNT疫苗的原始緊急授權並沒有包括青少年，是後來擴大三期加做青少年族群的六個月後才獲得授權使用；第二，兒童和青少年感染率、重症率、死亡率都遠低於成人和老人，較無打疫苗的急迫性；第三，兒童和青少年的疫苗安全性要求比成人更高，在沒有釐清嚴重副作用之前，多數國家都不會急於為青少年打疫苗，即使納入也要充分告知並且取得其觀護者的同意。

詹長權說，英國16歲以上人口已有89％打完第1劑、81％打完第2劑，最近則以1：4的比例接種第1劑和第2劑。但是英國提供疫苗接種專業建議的獨立單位，疫苗接種免疫聯合委員會（JCVI），在英國首相強生的政治壓力下，仍不建議12至15歲健康青少年打BNT疫苗。JCVI於9月3日的報告中表示，疫苗接種的益處略大於潛在的已知危害（心肌炎，myocarditis），但潛在危害仍有相當大的不確定性。基於健康角度，JCVI認為青少年打疫苗的獲益幅度太小，JCVI無法支持健康的12至15歲青少年普遍打疫苗的建議。未來隨著潛在不良反應的長期數據積累之後，委員會重新考慮健康和副作用之間的利弊，而這大概還需要幾個月時間。

詹長權說，英國7月19日大膽解封，與病毒共存。英國解封之後疫情沒有惡化的一部分原因，來自於成功且有效的疫苗接種政策。台灣未來4個月的疫苗接種計劃若能發揮最大防疫效益，也有機會儘早邊境解封、與世界重新聯結，邁向公衛和經濟兼顧的新冠肺炎韌性國家。