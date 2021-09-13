許多人總覺得手機明明沒下載甚麼東西，卻常常出現空間不足的警訊，甚至以為是LINE太佔空間，一名網友表示，116G的手機日前跳出空間的不足的提示，一查後台才發現原來「大魔王」不是LINE，而且竟然一個App就佔了快60G的空間，貼文一出讓不少人驚訝。

這名網友在網路論壇《Dcard》指出，他的手機跳出「空間的不足」的提示，按下按鈕後讓他超傻眼，從畫面截圖中可見，116G的手機，已使用112G，在95個應用程式中，最佔空間的是「淘寶」的App，竟佔了59G，其次才是LINE的6G、IG的1.1G、Dcard也是1.1G，QQ則有951MB，蝦皮購物也佔了914MB。

從網友手機截圖發現，最佔空間的是「淘寶」App，佔了59G。（圖／截自Dcard）

網友提醒，要習慣每個月幫手機清快取「排宿便」。（圖／截自Dcard）

原PO驚訝表示，「一個淘寶怎麼可以佔到快60G？這是在欉三小！此外，IG、Dcard、蝦皮也很厲害，QQ甚至只有兩個好友、一個群組，平時沒怎麼在開，也能吃一個G真猛」。

貼文曝光讓不少人驚訝，紛紛回應「快60G是把淘寶當交友軟體在聊還是相簿在存嗎」、「所以更要讓大家知道要清理QQ」、「Line也可以清快取，就不會到6G」、「要定時清快取」、「因為這篇文，我清除好多App的快取」。

有網友分享經驗指出，之前手機很卡，去後台一看，淘寶也是佔了5、60G，找一圈才發現是快取，清完手機就順了，因此後來習慣每個月幫手機清快取「排宿便」；還有網友提醒，下載淘寶不要開儲存權限，否則很容易會載到一堆廣告，他之前因為要用「以圖搜圖」開了權限之後忘了關，結果2天就飆到80幾G。