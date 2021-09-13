兩個人交往，個性是否合拍很重要，有些男人喜歡獨立自主的女性，因為相處起來不用太操心，不過也有人擔心對方太過優秀，讓他們很沒有存在感，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男好勝心重，相較於強勢的女生，比較偏愛小鳥依人型的對象。

金牛座：

金牛座男人個性相當傳統，在他們眼中，女人就是要溫柔賢淑、在家相夫教子，他們最怕遇上獨立自主的女性，擔心自己無法駕馭對方，甚至怕被另一半看不起。

獅子座：

獅子座男人有點大男人主義，希望另一半對自己百依百順，一旦對方獨立性很強，自己反倒還要聽對方的，甚至失去存在感，這會讓獅子男變得更加不安。

天蠍座：

天蠍座男人保護慾旺盛，認為保護女人是自己的責任義務，要是面對獨立性強的另一半會讓他們覺得無用武之地，因此更喜歡溫柔可人的對象。

摩羯座：

摩羯座男人很愛面子，若是跟獨立性強的女人交往，最怕被外人笑話自己是吃軟飯的人，這會讓自己顏面盡失，因此無論如何都不會跟這樣的對象在一起。