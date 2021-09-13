南投縣新任衛生局長陳南松，13日宣誓就職，副縣長陳正昇期勉他發揮所長，帶領團隊創新服務，守護縣民的健康；陳南松表示，履新後首要任務，就是做好防疫及施打疫苗工作，並且解決偏鄉醫療問題。

陳南松就職典禮在衛生局舉行，由主計處長陳美秀監交，包括前台中縣副縣長張壯熙、台中市政府衛生局副局長邱惠慈、縣議員曾振炎、南投縣醫師公會榮譽理事長汪清等各界人士都到場見證。

陳正昇表示，陳南松是南投子弟，名字就是緣於他出生於「南」投縣名間鄉「松」柏嶺；他不僅具有公共衛生的專業景，也兼具管理長才，公職年資37年，希望他能將過去在台中榮總、台中縣市政府累積的城市、鄉村公共衛生經驗、視野格局與醫療資源帶回南投。

陳南松說，未來，短期工作目標是做好防疫及疫苗施打工作，希望中央能看見南投的需要，配發更多疫苗，相信南投的醫療量能，一定可以提供鄉親最好的服務；中期目標是解決偏鄉醫療困境，比如用智慧遠距照護、遠距健康管理等，解決偏鄉醫療和長照問題。食安方面，將打造南投縣觀光首都雲端智慧廚房，食安管理衛生透明，讓民眾到南投食得安心。

陳南松擁有國防醫學院公共衛生學研究所衛生行政碩士，及東海大學工業工程與經營資訊學系博士學位，兼具公共衛生專業及領導管理長才；歷任台中縣衛生局副局長、台中縣行政處處長、台中縣衛生局局長、台中市政府衛生局副局長等職務，公共衛生與領導管理經驗豐富。