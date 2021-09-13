郭書瑤在《何百芮的地獄毒白》飾演女主角。（彼此影業提供）

郭書瑤在改編自宅女小紅生活經驗的喜劇影集《何百芮的地獄毒白》擔綱女主角，她劇中與鍾瑶、孫可芳（小豆）、阿Ken組成「辣鍋小夥伴」，在麻辣鍋店自虧自嘲、互相扶持打氣，盡情做自己。郭書瑤表示，該劇圍繞在四個辣鍋小夥伴的友誼中，在面對各種生活無情的打擊後如何回血復活的喜劇故事，相當貼近生活，相信觀眾能從情節獲得共鳴。

阿Ken暌違7年回歸小螢幕，在《何百芮的地獄毒白》演出郭書瑤的前姊夫，是女孩們面對失戀與失業的打氣啦啦隊。而現實生活中，他透露自己也有宛若劇中翻版的「女閨蜜」，他會化身情場教主，幫她們指點迷津。他認為碰到女性朋友失戀，最重要的就是陪伴，「聽她說話，抒發她的情緒，轉移她的注意力，等到對方心情比較平復的時候，再給予更多的鼓勵，並試著從過去的這段關係去找出正面的意義。」

戲外，阿Ken趁拍攝空檔，邊吃麻辣鍋邊替劇組單身女孩做媒，還以邀約劇組夥伴露營的名義，悄悄想要撮合瑤瑤與單身劇組同仁組隊登山，讓郭書瑤害羞靦腆地説：「我去，我去！」給足他面子。

鍾瑶在《何百芮》飾演郭書瑤的大學同學，漂亮優雅，在工作上遇到各種挑戰，在「辣鍋小夥伴」群組像大家長般地照顧小夥伴們，她透露這次姊妹情誼走活力路線與《姊的時代》大不相同，也常在群組分享近期觀看的影集與紀錄片，心靈式地分享觀看心情。準金鐘視后孫可芳飾演郭書瑤高中同學克拉拉，個性樂觀，她說，往年經常飾演個性痛快或是深沉類角色，因此今年特別想要演出與自己大辣辣的性格相似之角色，就接到了《何百芮》演出機會。