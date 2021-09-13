台東縣政府文化處邀請專業3D畫家林志敏，在美術館前廣場運用視覺效果彩繪出向下探尋的階梯及掛在牆上的畫作，民眾站在某一個角度拍照，彷彿循著樓梯走入美術館的地下藝廊，帶來小小的驚喜，預料將成為網美拍照打卡熱點。

台東美術館是許多台東市民散步、運動的最愛，最近有民眾經過人行道旁的洗石子鋪面廣場，發現地上有色彩繽紛的圖案，乍看之下以為是一般的彩繪，經作者解說，站在作品的邊緣，拿起相機透過鏡頭，透過錯置的視覺效果，彷彿循著延伸的樓梯向下走，便可置身美術館的地下藝廊，直呼「太神奇了」。

作品完成後，也有一些平常不去美術館的民眾對著彩繪討論最佳拍照角度，民眾說，樂見美術館的改變，也很融入生活，以後應該也不會有人把機車亂停在作品上。

創作者林志敏指出，3D彩繪不同於平面繪畫，必須要有精準的構圖和空間設計，如有偏差，最後呈現效果就不好，希望每1個來到美術館的人，都能友善的與作品互動，體會藝術與環境交融的美感。

台東美術館除了「山歌」、「海舞」展廳外，最近在廣場新增了要用特殊的角度才能走下去的地下藝廊，帶給民眾不同的視覺饗宴，可望成為IG網美的打卡拍照熱點。

縣長饒慶鈴表示，台東縣府不斷推行「轉角遇到藝術」計畫，包括文化處藝文中心廣場、台東郵局與中華電信周邊等，讓來到台東市的朋友，能在藝文場館之外，欣賞並感受藝術與生活的結合，期望每個人都能在臺東體會藝術就在生活中。