財政部國產署今日公告今年第3批地上權，但是萬眾矚目的陸軍保養廠C基地，因為金額較大以及停車空間不中斷訴求，所以並未列入此批地上權中。

財政部表示，陸軍保養廠底價較高、面積較大，所以規劃採「單獨列標」，力拚今年招標。根據國產署的資料顯示，陸軍保養廠C基地面積達到4815坪，初估底價將超過50億元。

國產署副署長李政宗表示，目前Ｃ基地上有停車空間，現在規劃Ｅ基地也有停車空間規劃，有機會的話希望今年底前單獨列標，現在距離年底還有３個月，今年招標還是有機會。