國民黨高市議員陳若翠今（13）日直批，市府防疫兩套標準，限制民眾中秋烤肉，卻又無視大型活動潛藏危機，憂心成為防疫破口。（柯宗緯翻攝）

高雄婦幼展將如期在9月17至20日在高雄展覽館舉行，引發議論。（柯宗緯翻攝）

主辦單位尚未對外回應是否停辦，但官網上強調「防疫新生活，看展好安心」，除體溫超過37.5度禁止進入、禁止飲食等防疫規定外，要求家長配合將學齡前幼兒戴好幼幼口罩或小童口罩；對於不適合戴口罩的嬰兒，建議使用推車「防風罩」，上述規定若未能配合，婉拒入場。因此，建議家長因應嬰幼兒防疫安全建議勿攜帶6歲以下嬰幼兒入場。（柯宗緯翻攝）

新北爆發幼兒園群聚感染，台北婦幼用品大展順延至年底，對比高雄婦幼展將如期在9月17至20日在高雄展覽館舉行，不少家長也在臉書上討論，希望有關單位正視。國民黨高市議員陳若翠今（13）日直批，高市府防疫雙標，限制民眾中秋烤肉，卻又無視大型活動潛藏危機，憂心成為防疫破口。

高雄婦幼展廠商員工上周投訴本報指出，疫情危急時刻，高市府竟通過防疫計畫，允許中秋假期的展覽照辦，根本拿人民生命開玩笑。高市府則回應，防疫計畫經專家評估才決議通過，將視疫情滾動調整。

主辦單位「大通國際展覽」尚未對外回應是否停辦，但官網上強調「防疫新生活，看展好安心」，除體溫超過37.5度禁止進入、禁止飲食等防疫規定外，要求家長配合將學齡前幼兒戴好幼幼口罩或小童口罩；對於不適合戴口罩的嬰兒，建議使用推車「防風罩」，上述規定若未能配合，婉拒入場。因此，建議家長因應嬰幼兒防疫安全建議勿攜帶6歲以下嬰幼兒入場。

陳若翠痛批，衛生局以「高雄展覽館是經濟部管轄的場域及業者有送審防疫計畫書」為由兩手一攤，對於萬一發生防疫破口責任歸屬問題未置一詞，在這個敏感時期仍心存僥倖，允許多達450家品牌設攤，簡直是拿市民的健康與生命安全開玩笑。

陳若翠質疑，高雄已有好幾次因為南北移動而發生確診案例，但市長陳其邁還是沒有警惕，高市府防疫不能兩套標準，一方面限制市民中秋節烤肉，但又無視大型活動潛藏的危機。

她認為，尤其會來逛婦幼展的幾乎都是孕婦及嬰幼兒，尤其嬰幼兒不但抵抗力比成人弱，也完全沒打過新冠疫苗，為順應廠商就罔顧防疫，萬一事後傳出有人確診，責任是經濟部還是高雄市政府要扛？請陳其邁要三思，硬要逆時中，最後很可能會砸了自己公衛專家的招牌。

有網友表示，去年參加過婦幼展，進去現場根本沒辦法保持安全距離，光是廠商就超過人數，又是密閉空間，請問如何控管 ？ 就算提供防疫計畫，能確實監督嗎？也有家長在臉書育兒社團表示，「保護好肚裡的小孩最重要，東西有的是管道購買」、「這個時期性命為重，不建議前往」。