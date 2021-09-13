狗狗真的是人類最忠心的朋友。韓國一隻狗狗因為一場大火和心愛的主人失散，牠每天都不顧自己左腿的燒傷，堅持在以前的住家附近徘徊尋找，甚至靜靜地守在廢墟旁邊，只為了再度和主人重逢。

這隻韓國流浪狗名叫「Ddol」，牠每天都會在同一條街上不斷尋找，查看每一輛開過的車，詢問過附近的居民後得知，「Ddol」原本和一對老夫婦一起生活，然而前陣子奶奶過世了，只留下牠和爺爺，沒想到不久後竟又發生了火災，把整棟房子都燒掉了，只留下一地廢墟，而「Ddol」也因此和爺爺失散，為了找回心愛的主人，牠才會不顧自己的腿傷到處奔波尋找，甚至在廢墟旁哀號。

YouTube節目頻道《Kritter Klub》聽到「Ddol」的故事也相當不捨，決定幫牠找回主人，經過一番調查後發現，爺爺因為火災的關係被燒成二級燒燙傷，必須臥病在床無法離開，他看到「Ddol」獨自在街上徘徊的影片也相當心疼，激動地落下了眼淚。

為了讓爺爺和愛犬都能夠以健康的模樣再度相見，節目組先誘捕「Ddol」並帶往獸醫院，所幸牠的傷口不嚴重，只需要好好配合治療就可以恢復，原本被關在醫院鐵籠的「Ddol」還沒胃口，一聞到爺爺帽子的味道、聽到爺爺留給牠的聲音訊息，就瞬間安心了不少，開始願意進食。

治療一段時間後終於迎來重逢的日子，「Ddol」一見到心愛的主人就立刻往前衝，不斷蹭著爺爺的手撒嬌，爺爺見狀也紅了眼眶，伸出手把好久不見的愛犬抱進懷中，畫面十分感人。