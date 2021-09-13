雲林縣政府為解決大埤鄉地面水不足灌溉及尋求替代水源方案，13日舉行「大埤鄉灌區外灌溉規畫說明會」，將以「新闢取水設施截取鄰近地面水水源」、「設置蓄水池調配蓄存灌溉餘水」等方案為主軸，達成水資源有效運用、提升農民灌溉環境的多目標效益。

為維持地層下陷防治成效、解決地面水不足灌溉及尋求替代水源方案，雲林縣長張麗善責成縣水利處向水利署爭取500萬元經費辦理水資源評估規畫案，透過先期背景調查作業，統籌現有水資源利用方式，並於大埤鄉規畫灌溉設施改善方案。

張麗善表示，大埤鄉因位處灌溉排水系統尾端，灌溉水源長期供應不足，經縣府水利處初步調查分析，大埤鄉大部分農地早年即已列入灌區內，惟鄉外圍的興安、怡然、聯美、北鎮及西鎮5村未能納入灌區範圍，常年面臨農田無水可供灌溉的困境。

張麗善說，縣府委託雲林科技大學初步規畫，大埤鄉灌區外灌溉方案，將以「新闢取水設施截取鄰近地面水水源」、「設置蓄水池調配蓄存灌溉餘水」及「延伸既有灌溉系統」為3大主軸，藉由補助引水設施的興建與修繕，擴大農田水利署雲林管理處灌溉事業服務區域，以及推動地下水復育措施。

大埤鄉長林森寶等人指出，張縣長與縣府團隊很重視非灌區農民的心聲，非灌區現況是無灌溉引水，需靠抽取地下水種植農作，未來透過規畫將地表水蓄積起來，農民可以很方便的使用地面水灌溉農田，避免超抽地下水加速地層下陷，可說是一舉兩得。