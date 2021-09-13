期交所板橋辦公室傳出有員工確診後，卻將部分員工搬遷回台北總公司，使辦公大樓暴露在病毒風險下，有員工因恐懼向媒體投訴，期交所今(13日)回應表示，此為不實消息，在員工調整工作地點時，已經篩檢為陰性，相關防疫措施均依規定處理。

新北幼兒園日前爆發群聚，傳出期交所有員工確診，《蘋果新聞網》報導接獲期交所員工投訴表示，位於板橋辦公室有員工確診，但公司卻將部分員工遷回台北總公司，使大樓暴露在風險下，也未說明相關處理情形。

期交所傍晚回應表示，有關媒體接獲投訴，期交所知悉板橋辦公室員工確診後，隨即把部分員工搬遷回台北總公司一事，此為不實消息。

期交所表示，係因應原訂之人力調度及升遷所需，於8月26日規劃完成板橋辦公室人力調整相關事宜，並於8月30日陸續開始實施。有關疫情期間之異地、居家辦公人力安排，於員工調整工作地點時，經篩檢為陰性，方進行工作地點調整。

期交所強調，相關人力調整之防疫措施均依規定處理。