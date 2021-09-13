每個人與生俱來就會偽裝，有著自我保護意識，尤其在陌生環境或人事物面前，人們都會以不同的態度去應對。搜狐網命理專欄點名，水瓶座、天蠍座、雙子座的人天生具有雙重人格，他們身體裡面似乎住著兩個靈魂，個性變化多端，總令人猜不透。

▍1.水瓶座

水瓶座在人前總是很熱情大方，但私下卻十分沉默寡言，他們的人格複雜，難以捉摸，沒人能猜透他們的真實性格。也許你眼中的水瓶座是個處事風格犀利、有魄力的人，但只要仔細觀察，就能發現他們其實非常善良，還很有愛心。在精明的形象下，卻隱藏著似水柔情的一面，非常神秘且善變。

▍2.天蠍座

天蠍座向來以冷酷著稱，他們表面上看起來不太好相處，不僅內斂、話少，脾氣還很硬，但了解他們的人就知道，其實天蠍座的人非常熱情，心腸也很軟，有時甚至因太過善良而被人欺負，主要是因為他們很重感情，只要和感情扯上關係，他們就會徹底軟化，導致被有心人利用。

▍3.雙子座

雙子座的內心同時住著天使和惡魔，他們也許不是一個善良的人，但也絕對不會是殘酷的人，雙重人格主要表現於情緒，因為他們的心情變化相當快速且劇烈，也許前一秒還在笑，下一秒卻可能瞬間變憂鬱。因為雙子座的人習慣用笑臉來掩飾內心的傷痛，只有懂他們的人才會知道他們的這個特點。其實他們非常講義氣，也很重視感情，是非常值得珍惜與深交的朋友。