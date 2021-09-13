台電高雄區處處長李衍新(右三)率領同仁前往高雄市私立慈德育幼院捐贈幸福準備金，由主任盧立中(右四)代表接受。（台電高雄區處提供）

台電高雄區營業處處長李衍新今（13）日率領同仁，趁中秋佳節前夕帶著「幸福準備金」拜訪高雄市政府無障礙之家附設燕巢家園、慈德育幼院、關愛家園及新興啟能照護中心等四間社福機構。李衍新表示，希望藉由中秋圓滿的好預兆，提供微薄的「幸福準備金」，讓大家感受到幸福與希望。

台電的服務深入各鄉鎮，敦親睦鄰不遺餘力，其中「急難救助」是重點之一。高雄區處秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，每年都會針對亟需急難救助弱勢族群伸出援手，中秋前夕為了讓在地的弱勢族群感受到佳節的溫暖，透過燕巢區公所區安排，於區公所舉行了一場簡單溫馨的捐贈活動，將「幸福準備金」捐贈當地數名急需愛心幫助的弱勢家庭，希望能讓他們感受到實質的溫暖及幫助。

燕巢區公所區長王耀弘表示，昨日因颱風來襲，台電公司高雄區處、區公所及現場第一線的里長們，必須隨時待命，特別感謝台電的夥伴們，無論任何天氣日以繼夜地，為了維護用電的穩定，進行搶修和服務，特別感謝台電高雄區處李處長所領導的團隊，重視供電穩定與品質外，也善盡企業社會責任，關懷與回饋社會。

本次受贈對象之一，家中原已經濟困頓，又因父母親均長期臥床，日常生活無法自理，母親也在8月中旬因癲癇及吸入性肺炎轉至加護病房後而過世，對於台電雪中送炭之舉，表示感激。