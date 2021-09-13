就讀台中某大學一名越南籍陳姓男大生，與另一名來台留學生小貞(化名)，原本是男女朋友， 2人熱戀時，陳男就偷偷拍下激戰動作片，2020年10月分手後，不滿對方不到1個月就另結新歡，傳訊恐嚇將散佈2人性愛片，並寫下「毀了你，讓你們兩個痛苦，我才痛快」等語，後來果真將影片傳給小貞的親友看，台中地院審結後，依妨害秘密等罪將陳男判刑7月，拘役50日。

判決書指出，陳男與小貞都是在台中就讀大學的外籍生，2人2019年2月間開始交往，陳男期間多次偷拍2人發生關係的性愛片，2020年10月分手後，小貞不到1個月就與別的男生交往，陳男不甘心，傳訊給小貞揚言公開照片和影片。

據「ETtoday新聞雲」報導，陳男威脅小貞：「我會把這17個影片賣給SEXVN網站賺點錢」、「我只做一件事，那就是毀了你，我只要人在台灣一天，你就沒有好日子過。毀了你，讓你們兩個痛苦我才痛快」、「你和那個男孩什麼時候分開，我就停下來」。

陳男因為小貞無動於衷不理會，就將她的脫衣、裸胸照與性愛影片，傳給她父親、阿姨及友人，後來又將小貞的脫衣照上傳到臉書，因而被小貞與其家屬提告妨害秘密罪。台中地院審理時，陳男坦承犯行，最後被依竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪、散布非公開活動內容罪，判刑7月徒刑，拘役50日，可易科罰金。

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