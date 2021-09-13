國民黨文傳會今發布新聞稿表示，針對近日各縣市黨部陸續接獲基層黨員反映，有關黨主席候選同志有攻訐其他候選同志之行為，涉嫌違反本黨110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」等事項，中國國民黨中央選舉監察委員會今（13）日下午開會決議，暫停明（14日）北北基宜場政見會，俟調查清楚後，再行恢復辦理。

（本報系資料照片）

國民黨110年黨主席選舉中央選舉監察委員會今日下午召開第五次會議，討論黨主席選舉過程中，候選同志攻訐其他候選同志之爭議行為。

國民黨。

國民黨新聞稿。(圖/國民黨網站)

國民黨指出，中央選舉監察委員會今召開會議討論黨主席選舉過程中，候選人攻訐其他候選同志的爭議行為。會中決議，依據競選公約第二條規定，選舉期間絕不攻訐其他參選同志，而候選人張亞中近日多次攻擊朱立倫，涉嫌違反競選公約及「端正選風實施要點」。

國民黨表示，經會中討論後決議，將張亞中移請中央考核紀律委員會查明，未查明前，暫緩辦理明天的北北基宜場政見會。