暉致醫藥股份有限公司(Viatris)是由全球知名的美商跨國藥廠輝瑞普強 (Upjohn)和邁蘭 (Mylan) 合併成立的新型態全球性醫療保健公司，也榮獲2021「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，暉致台灣區總經理張博勝表示，很榮幸獲得HR Asia Award的肯定，此獎項不僅肯定暉致在建立高績效導向、高投入度與具包容性工作環境的努力，同時，也顯示出我們是一個有凝聚力且充滿熱情的團隊。

2021年有近300家企業角逐獎項，暉致在組織核心、員工個人及團隊表現等三大評比項目均大幅領先同業平均表現，張博勝總經理指出，企業最重要的資產是「人」，能獲得本獎項，要歸功於每一個暉致同仁對於公司的認同與向心力，因為有大家的齊心努力，朝向共同的目標前進，才能一同打造出最優質的工作環境。

此外，因應新冠肺炎疫情，暉致台灣為保護同仁的健康及安全，實施彈性工作方式，包含遠距工作、彈性工時安排，也針對因疫情影響的停課，規劃家庭照顧假，讓同仁可以兼顧家庭與工作；同時補助居家工作設備，更補助每月的防疫物資添購，此外，也為全體同仁投保COVID-19疫苗接種險，提供更完整的醫療保障，全面保護同仁健康。

暉致台灣區人力資源總監許雅鈴指出，公司重視同仁的職涯發展，透過各項專業評測協助同仁發掘自己的優勢，並規劃不同的職能訓練、短期職務輪調與工作中的專案指派，藉此擴展不同領域的工作經驗，幫助同仁開發更多元的學習發展機會。為提供同仁一個愉快的工作氛圍，支持舉辦社團、家庭日等活動，每周兩次的下午茶時間、每周五及重要節日提前下班等政策，鼓勵同仁在工作與家庭生活間取得平衡。

張博勝總經理強調，未來將秉持「以人為本」的企業核心價值觀，提升職場健康，持續打造更優質的工作環境，努力實踐企業使命。