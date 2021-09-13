大陸知名地產商潘石屹手下的SOHO中國出售案日前宣布告吹，網上各種傳言紛起，指稱「潘石屹套現失敗」、「黑石巨額收購SOHO中國泡湯」，甚至文革式的標題「潘石屹跑不了了！」亦在網上瘋傳。不過，網上傳出的的《央視體育頻道》畫面顯示，潘石屹夫婦現身美國看網球比賽。

《法國國際廣播》報導稱，2015年9月，《新華社》旗下《瞭望》發文「別讓李嘉誠跑了」，批評香港巨商李嘉誠拋售在中國的資產是過河拆橋之舉，同時明指潘石屹近年持續出售中國資產，轉往美國購置產業，如同李嘉誠作為相同，網民呼籲「別讓潘石屹跑了」。

報導說，由於中國國家主席習近平近來推動「共同富裕」、「反壟斷」、「反資本」，矛頭直指商界老大與網路巨頭，外界不少人認為這是「劫富濟貧」之舉。近日雖有國務院總理李克強、副總理劉鶴出面強調仍將促進民營經濟發展，但疑慮持續擴散。

SOHO中國是在6月16日公告將被美國黑石集團收購，交易額高達約30億美元(118億元人民幣)，但這已經是去年求售時的七五折價。8月3日，黑石集團收到大陸監管當局當局通知，依反壟斷法對交易案正式立案審查，9月10日雙方宣布終止交易。

《法新社》報導稱，終止交易消息傳出之際，北京啟動反壟斷反資本行動，從電商到網購，對中國科技巨頭發動嚴厲的監管行動。近年來快速成長的房地產業也成為打擊的目標，導致融資緊縮，一些知名的房地產企業經營陷入困境。

對於房地產業遭到監管，不少網民反而有幸災樂禍的心態，甚至認為潘石屹套現計畫失敗，清理家底轉赴美國的計畫已經流產。潘石屹夫婦並未對此事發表評論，還被發現他們在美國看球賽。這張在社交媒體瘋傳的《央視體育頻道》截圖，時間顯示就是與黑石交易遭否決的第2天，亦即9月11日在美國觀賞2021年美網女單決賽上。

潘石屹和張欣是中國地產界最知名的夫妻檔。兩人於1995年共創SOHO中國，成為中國商業地產知名企業。從2014年開始，潘石屹夫婦連續出售在上海、北京的地產，並在2018年左右開始前往美國購置產業，大陸媒體分析潘石屹此舉是對中國市場萌生退意。不過潘石屹曾在2019年11月對「跑路」傳聞回應外界稱：「不要聽信謠言，我不會跑的」。