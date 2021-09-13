近日北部幼兒園發生群聚感染事件，引發全國各地陷入恐慌，高市府日前宣布幼兒園教職員工至10月10日前每周需公費快篩一次，此舉引來全國幼教產業工會不滿，發聲明強調「反對獵巫式的快篩」，對此，高市府衛生局回應，為了降低類似新北幼兒園群聚感染事件的風險，高市府仍維持幼兒園教職員每周必須快篩的政策。

全國幼教產業工會13日發出聲明強調「反對獵巫式的快篩」，認為目前幼兒園教師超過9成都已打疫苗，即使沒打疫苗中央也都要求快篩，無法理解高市府強制要求教保服務人員每周必須快篩一次的作法有何意義。

對此，高市府衛生局說明，根據文獻統計，大部分Delta病毒感染幼兒的症狀不明顯，甚至是無症狀，國內已出現多起接種疫苗仍因Delta病毒發生突破性感染的案例，幼教教職員工雖已接種一劑疫苗，但還是存在被感染的風險，所以有必要在現階段每周執行抗原快篩。

衛生局表示，鑒於目前幼兒尚無核可的COVID-19疫苗可供接種，且幼兒難以有效落實戴口罩、勤洗手、避免不當接觸等防疫作為，在幼兒園或人口密集機構中容易造成群聚感染，進而影響家庭、家族或社區等高風險族群，甚至造成重症或死亡風險，近期新北市疫情就可為殷鑑。

衛生局強調，為降低高雄幼兒園發生類似風險並實際關懷教職員工健康，經過高雄市COVID-19專家會議，建議於一個月內公費提供幼教教職員工每周快篩或居家快篩試劑，首次公費快篩結果全數陰性之後，將陸續配發居家快篩試劑供個人自我健康監測。