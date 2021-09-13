人際互動中難免會發生衝突，有些人會將這些摩擦點都記在心中，等到下次再來「翻舊帳」，但也有些人只要吵完架就沒事了，彼此還是可以像朋友一樣自然相處。《搜狐網》近日發文分享，天秤座、白羊座和獅子座的人雖然也會生氣，但只要爭吵結束，他們就絕對不會把這件事再放在心上。

1、天秤座

天秤座的人總是默默關心身邊在乎的人，也許有時候難免發生爭執，但他們卻從來不會記恨在心上；此外天秤座也是一個非常注重公平的星座，看到不公的事情他們就會跳出來幫助弱者、不畏強權，主動和人家結下樑子，也是因為認為「冤家宜解不宜結」，希望能透過溝通化解心結，並不會往心裡去。

2、白羊座

白羊座的人非常真性情，總是把自己最真實的一面表現出來，不過他們的脾氣也十分暴躁，常常給人一種不太好相處的感覺，但他們的脾氣屬於「來得快，去得也快」，如果有人讓白羊座生氣了，頂多讓他們打罵一頓，再跟他們鄭重地道歉，白羊座一般都是願意選擇原諒的，不會放在心上。

3、獅子座

獅子座天生就有一股王者風範，非常具有魄力，面對別人的敵意或冒犯，他們通常都會選擇寬容大度地原諒，不會記仇，只不過獅子座比較在意自己的感受，還有他們在乎的人，在某些人眼中或許他們非常霸道，常常要求很多事情，但其實都只是獅子座想要讓他們變得更好而已。