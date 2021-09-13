肌膚之鑰精質乳霜(祕密花園)，1萬8500元 （肌膚之鑰提供）

黛珂保溼美容液東京限量版85ml，4250元。（黛珂提供）

黛珂全能平衡噴霧60ml，950元。（黛珂提供）

資生堂東京櫃心機彩妝Snow Beauty雪花香氛魔法盒，巴黎初雪限定1900元 。（資生堂提供）

周慶優惠開打，頂級日系美妝精緻出擊，推出限量設計吸引品牌鐵粉注目，黛珂推保溼美容液東京限量版，肌膚之鑰發表年度節慶限量系列，攜手珠寶藝術家Michael Cailloux打造限量商品，香緹卡則發表秋季虎豹迷蹤慈善彩妝，為環境保育貢獻心力。

黛珂搶先發布周慶優惠，黛珂推保溼美容液東京限量版以「鶴」這個日本傳統的象徵作為瓶身設計，為後疫時代象徵希望，保濕美容液東京限量版精選感恩組合下殺55折，是周慶期間最優組合。

資生堂旗下心機彩妝從2014年起每年秋冬都以城市雪景為靈感，推出香氛魔法盒，今年以「巴黎初雪」為設計概念的雪花香氛魔法盒，訴求白天清透補妝，晚上進行保養，16日起至限時3天在資生 堂集團美妝購物網祭出消費滿2500元送價值980元限量束口袋。 限量商品也在全台北貨相繼登場，台北忠孝Sogo19日率先開賣。

頂級美妝香緹卡與印度保育單位蘇揚老虎與花豹保育組織合作，支持其在拉賈斯坦邦的保護工作，推出兩款「慈善保育眼彩盤」為保育皇家孟加拉虎和印度花豹貢獻心力，配合新品上市，業者也發表全台限量10組虎豹迷蹤慈善彩妝禮盒。