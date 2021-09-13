國產署今年公告招標11宗設定地上權案，包含全國8縣市都有精華地區土地，預計11月8日開標。由於今年全聯頻出手且相當精準，國產署樂見全聯再度出手。

國產署表示，這次招標土地分布全國8縣市，台北市1宗；新北市1宗；基隆市1宗；台中市2宗；雲林縣有2宗；高雄市2宗；台南市1宗；屏東縣1宗，總面積7.52公頃，權利金底價24億5358萬元。

地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

首次列標有7宗土地，包含基隆市深澳坑路及培德路口土地，鄰近深美國小、基隆市立醫院。

台中市豐原區位於中正路及豐原大道路口旁土地，近豐原交流道及家樂福。雲林虎尾鎮2宗都是首次招標，為高鐵附近大面積的土地。

高雄鳳山區鳳林路和鳳翔街間土地，近捷運鳳山國中站及與陸軍官校；台南市富林路上土地，近台南科技園區；以及屏東恆春中正路土地，近恆春鎮公所、恆春古城商圈。

4宗舊案國產署也有調整權利金底價，占土地申報地價成數些有下降，包含台北市大安區土地；新北市林口區土地；台中市干城車站附近土地以及高雄市前鎮區興南段7地號土地。

國產署認為，今年度全聯投入的程度蠻踴躍、投標也挺精準的，雖然全聯很難看出對哪一塊土地有興趣，但是從他們事業拓展、今年的積極態度來看，樂觀看待全聯再度出手。