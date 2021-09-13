彰縣府去年宣布要蓋首座青年住宅，掀起頻頻詢問怎麼登記、進度，就怕晚一步，縣府13日公告變更「第三住宅」用地，拚第一期176戶在年底前發包、2023年落成；國家住都中心在彰化市興辦「學士安居」社會住宅則統包出去了，計畫提供275戶，預估2024年完工。

彰化縣政府挑在伸港鄉興辦第一棟青年住宅，主要該區鄰近工業區，人口成長率優於全縣平均值，2.2公頃土地座落在伸港都市區之「國宅專用區」為1998年畫設，土地已完成徵收，只是2015年國民住宅條例已經廢止，為避免後續使用限制與執行疑慮，13日起公告變更為「

第三種住宅區」。

除了辦理土地變更，還要再增建地下停車場，目前仍在規劃設計階段，待申請建造後，才能進行工程招標；彰化青年住宅開發經費全由縣府自籌，第一期工程費預估6億841萬元，預計2013年完工，研擬保留15％名額給伸港、線西、和美住戶申請。

近來彰化大廈型住宅建案已越推越多，但黃金市區，每坪還從3、40萬元起跳，房價追高，是許多想落腳彰化、成家的最痛，對於縣府推動的青年住宅和營建署的社會住宅都等得心焦，疾呼要蓋要快，「就怕當前工程物料漲不停，屆時又發不了包，或是還得再追價」。

彰化青年住宅分成4期興建，第一期規劃住宅156戶及店鋪20戶，地下1層、地上9層，主要以2房型與3房型為主，縣府希望維持設定每戶不超過350萬元，承購車位另外再計價。

國家住都中心7月就在官網發布在彰化市興辦「學士安居」社會住宅的統包工程已脫標，而新建統包工程之委託監造技術服務案，也開始上網招標至2021年9月22日止，計畫2024年完工，為彰化縣地區提供275戶社會住宅。