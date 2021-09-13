921前夕南投山區規模5.6地震 中彰投宜花震度達4級全台有感。

國家級警報大響！中央氣象局地震報告指出，今（13）日18:41發生芮氏規模5.6地震，震央位於南投縣仁愛鄉，地震深度46.9公里。各地最大震度投4中4彰4花4宜4苗3雲3竹3嘉3東3桃2北2高2南2澎1屏1馬1。
地震明顯搖晃，讓不少網友直呼「超級大地震」、「挖靠超大地震」、「台中超大」、「台中超有感」、「新竹不小」、「南投有感」、「台中晃死」、「救命好大」、「彰化超大」。
台灣高鐵表示，受晚間南投地區5.6地震影響，苗栗至彰化路段測得一級地震告警，造成4部列車（南下、北上各2部）一度暫時停車，經確認安全無虞後，目前已重新發車。
● 南投縣地區最大震度4級
4級：國姓、埔里、合歡山、玉山
3級：奧萬大、日月潭、南投市、名間、信義鄉
2級：魚池、竹山
● 臺中市地區最大震度4級
4級：德基、霧峰、臺中市
3級：烏石坑、梨山、大甲、梧棲
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林、彰化市
3級：大城
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：西寶、花蓮市
3級：銅門、西林、太魯閣、鹽寮、光復、水璉、磯崎、和平、富里
2級：秀林、紅葉
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：南山
3級：澳花、牛鬥、南澳、武塔
2級：大同、冬山、內城、蘇澳、宜蘭市
1級：龜山島
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：鯉魚潭、苗栗市、竹南
2級：三義、南庄
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市、古坑、草嶺、土庫、四湖
2級：麥寮、水林
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：竹東、關西
2級：五峰、峨眉、竹北市
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：民雄、番路
2級：大埔、義竹
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：利稻
2級：長濱、海端、池上、成功、東河
1級：鹿野、卑南、綠島、蘭嶼
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、新屋
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 新北市地區最大震度2級
2級：烏來、新北市、新店、五股
1級：三貂角
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、旗山
1級：甲仙、六龜、高雄市
● 臺北市地區最大震度2級
2級：臺北市、信義區
1級：木柵、陽明山
● 臺南市地區最大震度2級
2級：楠西、佳里
1級：東山、善化、新化、永康、臺南市
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：小琉球
● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬祖
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