921前夕南投山區規模5.6地震 中彰投宜花震度達4級全台有感。

國家級警報大響！中央氣象局地震報告指出，今（13）日18:41發生芮氏規模5.6地震，震央位於南投縣仁愛鄉，地震深度46.9公里。各地最大震度投4中4彰4花4宜4苗3雲3竹3嘉3東3桃2北2高2南2澎1屏1馬1。

地震明顯搖晃，讓不少網友直呼「超級大地震」、「挖靠超大地震」、「台中超大」、「台中超有感」、「新竹不小」、「南投有感」、「台中晃死」、「救命好大」、「彰化超大」。

台灣高鐵表示，受晚間南投地區5.6地震影響，苗栗至彰化路段測得一級地震告警，造成4部列車（南下、北上各2部）一度暫時停車，經確認安全無虞後，目前已重新發車。

● 南投縣地區最大震度4級

4級：國姓、埔里、合歡山、玉山

3級：奧萬大、日月潭、南投市、名間、信義鄉

2級：魚池、竹山

● 臺中市地區最大震度4級

4級：德基、霧峰、臺中市

3級：烏石坑、梨山、大甲、梧棲

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：員林、彰化市

3級：大城

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：西寶、花蓮市

3級：銅門、西林、太魯閣、鹽寮、光復、水璉、磯崎、和平、富里

2級：秀林、紅葉

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：南山

3級：澳花、牛鬥、南澳、武塔

2級：大同、冬山、內城、蘇澳、宜蘭市

1級：龜山島

● 苗栗縣地區最大震度3級

3級：鯉魚潭、苗栗市、竹南

2級：三義、南庄

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：斗六市、古坑、草嶺、土庫、四湖

2級：麥寮、水林

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：竹東、關西

2級：五峰、峨眉、竹北市

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：民雄、番路

2級：大埔、義竹

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：利稻

2級：長濱、海端、池上、成功、東河

1級：鹿野、卑南、綠島、蘭嶼

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光、桃園市、新屋

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 新北市地區最大震度2級

2級：烏來、新北市、新店、五股

1級：三貂角

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源、旗山

1級：甲仙、六龜、高雄市

● 臺北市地區最大震度2級

2級：臺北市、信義區

1級：木柵、陽明山

● 臺南市地區最大震度2級

2級：楠西、佳里

1級：東山、善化、新化、永康、臺南市

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：小琉球

● 連江縣地區最大震度1級

1級：馬祖