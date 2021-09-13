泰豐輪胎（2102）經營權大戰停火！馬述健與林學圃大和解，據透露雙方在「委託書大王」張永祥的斡旋下，為了公司穩定經營，按股權比例各自提名董事候選人，名單出爐並達成共識，南港輪胎指派法人董事趙國帥也證實此事。

今年10月15日由大股東南港輪胎為主召集權人召開的股東臨時會，全面改選6席董事、3席獨董，提名日期9月3日至9月13日止，今天截止。

南港輪胎公司提名6席（4席普通董事、2席獨立董事）、 泰豐輪胎提名3席（2席普通董事、1席獨立董事）。雙方提名董事名單，目前在公司審核當中，將在審核後對外公告。

泰豐董事趙國帥表示，由於大股東、南港輪胎名譽董事林學圃與泰豐董事長馬述健會面相談愉快，因此在今天提名董事候選人截止日之際，雙方信承諾，南港輪胎這一邊僅提名6席，加上泰豐提名3席，意味雙方達到共治共識。中壢廠土地規劃，將會交由新任董事會決定未來走向。

據了解，全通原本就是泰豐公司派委託書通路，市占率高的全通，張永祥本身即與馬述健熟識，而張永祥也與股市聞人孫鐵漢關係佳，因此透過張永祥居中斡旋穿針引線，讓雙方在股臨會董事改選前即先握手言歡，依照約定提名董事名單送公司審核，接下來的新任董事會經營團隊，則是泰豐面對美國反傾銷高關稅、如何拿回美國市場的重要挑戰與轉型任務。

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