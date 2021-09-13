女星辜莞允（NONO）以天使臉孔、魔鬼身材，讓她擁有高人氣，並受封為宅男女神，不過辜莞允在2019年因爆發鮪魚（徐瑋吟）偷拍事件鬧上法院，演藝事業幾乎停擺，事後因事證不足，辜莞允獲不起訴處分，才讓她逐漸走出陰霾，開始在社群和粉絲互動，而辜莞允昨（12日）則放送比基尼美照，泳裝斜肩帶的設計，讓她傲人美胸呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，辜莞允身穿白色比基尼現身泳池，泳裝斜肩帶的設計，讓辜莞允的美胸顯得更加豐滿，東西半球呼之欲出，搭配辜莞允的高顏值、俏麗五官以及無邊際泳池的美景，畫面實在太養眼，網友更是眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言驚呼：「夭壽犯規的泳衣 超辣身材豪好」、「nono穿泳裝 就是美」、「真的大」、「好性感」、「久違的辣照」，還有粉絲敲碗要全身照。

其實，辜莞允不吝嗇展現好身材，而她日前分享出遊照時，就有粉絲直呼：「所以下一本寫真該準備了吧」，讓辜莞允求饒說：「先..變..瘦..」，至於有人則驚呼：「哇感覺罩杯又升級了」，也釣出辜莞允回應吐身材小祕密：「小常識 只要胖胸部就會大」，同時，辜莞允也獲得網稱讚：「明顯瘦了不少」，她則謙虛說：「假的」，至於有人留言問：「您快30歲了有何感想？」辜莞允則霸氣回應：「爽」。