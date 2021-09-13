促轉會推動中正紀念堂轉型正義，欲移除蔣介石銅像，而中正紀念堂是文化部轄下單位，文化部長李永得認為，關於轉型正義，必需透過司法途徑和政治途徑，認定蔣介石的功過，一切才有憑有據，他以西班牙獨裁者弗朗哥為例，也是通過司法途徑和政治途徑，最後才移除弗朗哥雕像。

李永得表示，他對轉型正義的個人見解，「應該要做到歷史評價的完備和法治程序的完備，要這兩種完備之後，才能執行轉型正義工作。」

李永得認為，蔣介石的歷史功過見仁見智，但做出評價要經過程序，「一是司法途徑，二是政治途徑；司法途徑就是把他擔任總統期間，曾經犯過什麼罪行，經過司法程序之後，才能夠成為執行公權力的依據，而不單單只有見仁見智的說法。」

李永得表示，蔣介石在二二八事件的角色，還有在白色恐怖期間的作為，學界有很多調查，但要提送司法機關做認定，判斷究竟是如何，如此一來，蔣介石的相關物品後續應當如何處理，才有根據。

李永得以西班牙獨裁者弗朗哥為例，「弗朗哥在西班牙內戰時殺了萬人，西班牙在民主化後，原本國會也通過也要往前看，不要清算，但是經過30年，他們發現沒辦法彌平社會裂痕，因此他們通過國家歷史記憶法，有點類似我們的促轉條例，認定弗朗哥的統治為非法。」

李永得表示，也因此弗朗哥的遺體不能葬在原來的烈士谷，而是移到別的地方，雕像也一一移除。但前提是一切都要經過司法程序認定，才能決定要怎麼做。